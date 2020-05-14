港元拆息︰隔夜息跌至0.29厘　1個月期續創逾兩年低

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.29131厘，連跌兩日；1星期跌至0.447厘；與樓按相關的1個月再跌至0.706厘，連跌4日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.19厘。

14/5/2020

隔夜 0.29131厘

1星期 0.44768厘

2星期 0.54268厘

1個月 0.70607厘

2個月 1.10839厘

3個月 1.19839厘

6個月 1.44381厘

12個月 1.58089厘

13/5/2020

隔夜 0.31339厘

1星期 0.44982厘

2星期 0.54054厘

1個月 0.70893厘

2個月 1.11036厘

3個月 1.20250厘

6個月 1.46107厘

12個月 1.58375厘

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