港元拆息︰隔夜息跌至0.29厘 1個月期續創逾兩年低
2020年05月14日 11:46
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息跌至0.29131厘，連跌兩日；1星期跌至0.447厘；與樓按相關的1個月再跌至0.706厘，連跌4日，續為2018年3月以來低位；3個月續跌至1.19厘。
14/5/2020
隔夜 0.29131厘
1星期 0.44768厘
2星期 0.54268厘
1個月 0.70607厘
2個月 1.10839厘
3個月 1.19839厘
6個月 1.44381厘
12個月 1.58089厘
13/5/2020
隔夜 0.31339厘
1星期 0.44982厘
2星期 0.54054厘
1個月 0.70893厘
2個月 1.11036厘
3個月 1.20250厘
6個月 1.46107厘
12個月 1.58375厘
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