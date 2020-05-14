【環球筍盤桜點揀】東瀛、寶島移居投資大解構
2020年05月14日 12:00
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日本和台灣蘊藏豐富的土地資源，這兩個地方一直長據港人旅遊熱點的頭三甲之內，近年更吸引愈來愈多人移居。到底兩者各有什麼引人入勝的優勢？想在當地落地生根又有何辦法？
今集的《環球筍盤桜點揀》專程請來東瀛專家， Sakura Group創辦人及行政總裁張明珠，以及Sakura Group駐日本營運總監及市場顧問曹天樂，向大家解構日本投資移居的最新情況。另外，又會請來寶島台灣的移民專家，資深移民顧問黃偉康，和大家深度探討移居台灣的最新方案，以及要留意的二三事。助有意移居、投資日本或台灣的港人了解兩地的優勢，作最精明選擇。
大家記得要留意周四(14日)傍晚6時45分播出的《環球筍盤桜點揀》，並歡迎留言發問！
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