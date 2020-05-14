康寧傑瑞披露治療乳腺癌藥物臨床試驗初步結果

結論是，KN026耐受性良好，對在標準抗HER2治療失敗的HER2陽性乳腺癌患者中顯示出令人鼓舞的抗腫瘤活性。KN026的II期推薦劑量為20 mg/kg Q2W(每2周1次)及30 mg/kg Q3W(每3周1次)。

至於KN046對既往ICI治療失敗的晚期實體瘤患者表現出良好的安全性及前景良好的臨床益處。

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