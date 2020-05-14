康寧傑瑞披露治療乳腺癌藥物臨床試驗初步結果
2020年05月14日 12:03
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康寧傑瑞製藥(09966)公布，KN026(一種基於Fc的抗HER2雙特異性單克隆抗體(BsAb)於中國針對HER2陽性轉移性乳腺癌患者的首次用於人體的開放標籤I期臨床試驗(KN026-CHN-001試驗)的療效、安全性和藥代動力學(PK)的初步結果；及KN046(一種雙特異性免疫檢查點抑制劑)於中國針對之前免疫檢查點抑制劑(ICI)失效的患者的劑量遞增及擴展Ia/Ib期臨床試驗(KN046-CHN-001試驗)的初步療效和安全性數據摘要已獲即將召開的2020年美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會接受以海報形式呈列。
結論是，KN026耐受性良好，對在標準抗HER2治療失敗的HER2陽性乳腺癌患者中顯示出令人鼓舞的抗腫瘤活性。KN026的II期推薦劑量為20 mg/kg Q2W(每2周1次)及30 mg/kg Q3W(每3周1次)。
至於KN046對既往ICI治療失敗的晚期實體瘤患者表現出良好的安全性及前景良好的臨床益處。
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