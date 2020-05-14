【全球攬炒】聯合國料今年環球經濟收縮3.2%

聯合國公布《2020年世界經濟形勢與展望年中報告》指出，受新冠肺炎疫情影響，2020年全球經濟料收縮3.2%。

在基準情景下，估計發達國家國內生產總值(GDP)今年將收縮5%，發展中國家經濟收縮0.7%。預期2020及2021年的累計產出損失高達近8.5萬億美元(約66.3萬億港元)，幾乎抹去過去4年的所有產出收益。

報告指出，疫情大流行引發一場規模前所未見的健康和經濟危機。政府實施的封鎖和關閉邊境措施，使整個地區的經濟活動陷於癱瘓，導致全球數百萬人被解僱。全球政府都在推出財政刺激措施(總體相當於全球GDP的10%)，以抗衡疫情，並最大程度地減少災難性經濟衰退的影響。

雖然最近幾周新發感染和與疫情相關的死亡個案均有所緩和，但疫情大流行的未來發展，以及其對經濟和社會的影響仍存在不確定性。在挽救生命和經濟之間，部分政府已開始謹慎地取消限制，以期加快其經濟發展。從危機中恢復的速度和順序將在很大程度上取決於公共衛生和財政措施的有效性，包括控制病毒的傳播，將再次感染的風險降至最低，保護工作和收入以及恢復消費者的信心。

聯合國首席經濟學家兼經濟發展助理秘書長Elliott Harris稱，由於經濟活動的大規模限制和不確定性的加劇，全球經濟在2020年第2季幾乎停滯。現在正面臨嚴重衰退的嚴峻現實，這種嚴重衰退是大蕭條以來從未見過。

至於隨着貧困和不平等現象的加劇，復甦緩慢和經濟不景氣的可能性愈來愈大。貿易和旅遊業陷於癱瘓，而巨額赤字和高額公共債務將對發展中國家和小島嶼國家構成重大挑戰。

聯合國的預測表明，為遏制疫情提供更強有力的多邊支持和聲援，以及對受危機影響最重的國家的經濟和金融援助，將仍然是「加速復甦並使世界重返可持續發展軌道的關鍵」。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626