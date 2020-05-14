【高盛推介】騰訊業績後逆市升　輪證傳真

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(13日)收市後公布今年首季業績，期內營業額達1,080.65億元人民幣，按年升26.4%；非國際財務報告準則計純利達270.79億元人民幣，按年升29%。有券商指騰訊業績勝預期，並指其網遊及廣告業務前景轉佳。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價520元。該股周四(14日)早段再創1年新高見447港元，及後升幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證皆獲資金部署，當中認朋證於周二(12日)及周三共錄得約6,560萬元資金流入。認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,550萬元。牛熊證方面，則見牛證於過去3個交易日共錄得高達1.78億元資金流入。而熊證則於過去4個交易日共錄得約3,450萬元資金流入。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2020年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。

本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(13日)收市後公布今年首季業績，期內營業額達1,080.65億元人民幣，按年升26.4%；非國際財務報告準則計純利達270.79億元人民幣，按年升29%。有券商指騰訊業績勝預期，並指其網遊及廣告業務前景轉佳。該行維持騰訊「買入」投資評級，目標價520元。該股周四(14日)早段再創1年新高見447港元，及後升幅收窄。

觀察個股認股證資金流向，可見近期認購證及認沽證皆獲資金部署，當中認朋證於周二(12日)及周三共錄得約6,560萬元資金流入。認沽證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約4,550萬元。牛熊證方面，則見牛證於過去3個交易日共錄得高達1.78億元資金流入。而熊證則於過去4個交易日共錄得約3,450萬元資金流入。

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