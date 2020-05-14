全球經貿戰：巫伯雄指中美角力「鬥而不破」

外媒報道，美國聯邦工作人員退休儲蓄計劃董事會宣布，推遲將其國際基金的資產轉移到包含了中國股票的指數。經濟學者巫伯雄指中美貿戰「鬥而不破」，而中國須自強。

他續指，中國經濟增長快速，軍事國防和科技發展日漸強大，美國無疑感到威脅。再者，從過往經驗，世界愈亂，對美國金融及經濟愈有利，資金會流向美國，美元強勢地位就愈難以撼動。所以，他估計中美於軍事、經濟、金融及外交等全方位戰爭今年都不會休止。但只要不打仗，樂觀而言，貿戰都可以促進科技發展。

他又預計，美國總統特朗普將會在11月總統選舉中落敗，而中美關係長遠的發展將視乎下屆總統的取態。

至於中國的自強方法，他認為應積極與其他國家建立良好盟友關係，在各地發展基建，推進多邊貿易往來，並協助落後國家城市化，做到多贏的局面。他更指，如果能與美國成為命運共同體，世界將有望長治久安。但無論如何，他相信，中國名義GDP在未來20年內總會超越美國。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626