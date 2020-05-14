【瑞通推介】騰訊績後資金即市追熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局主席鮑威爾稱經濟面臨重大下行風險，拖累美股表現。道指隔晚收報23,247點，跌516點或2.1%。

恒指周三(13日)曾跌穿24,000點，其後獲承接一度倒升，收報24,180點，跌65點或0.2%。周四(14日)早段曾再挫近400點，回至23,800點之下，技術上跌穿20天線、50天線。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出近620萬港元，其淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,300萬元，反映投資者追沽大市。周三其牛證街貨重貨區為收回價23,500至23,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

騰訊控股業績勝市場預期，今年首季純利288.96億元人民幣，按年增長6%；收入1080.65億元人民幣，按年增加26%，兩者齊創單季新高。另市場關注的網絡遊戲收入按年增長31%。該股周三曾升至438.2元，但其後倒跌0.3%收市，收於430元以下。周四早段受業績帶動最多抽升約4%，升抵447元，再創超過兩年高位。周三分別有近4,200萬及2,500萬元淨流入其好倉和淡倉，周四早段即市資金較多追熊，牛證以沽貨獲利為主。

投資者憧憬未來或有同股不同權公司成為恒指成分股，將於今月25日公布首季業績的美團點評，周三曾飆近7%至119.8元，創上市新高，收市維持5.4%的升幅，報118.1元，成交額增至逾61億元，14日RSI升至70以上的超買水平。股份自3月19日低見70.1元的年內低位後，至今累漲68%。股份周四早段好淡爭持，再度挑戰120元關。北水周三追買美團，淨流入3.77億元。輪證資金流方面，周三有超過4,000萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾1,100萬元淨流入。

友邦保險周五(15日)公布首季新業務摘要，股份周三錄1.62億元北水淨流出，走勢跑輸大市，收跌1.4%於68.55元，為近全日低位。周四早段跌勢未止，挫逾2%，低位穿67元，暫錄三連跌。輪證資金流方面，周三分別有339萬和24萬元淨流入其好倉和淡倉。

市場認為百威亞太也有機會在恒指季檢中獲納入成為恒指成分股，加上獲券商唱好股份可受惠內地消費復甦，首季盈轉虧的百威不跌反升，周三逆市收升3.4%，報23.7元，盤中曾漲半成至24.05元，創兩個月高。股份周四早段跌逾3%，跌穿23元。周三有231萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有13萬元淨流入。

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