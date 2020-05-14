長和：疫情對赫斯基能源影響大　屈臣氏半年利潤減半

霍建寧表示，零售業務屈臣氏集團今年上半年利潤「我都可以大膽講」應該按年倒退50%左右。首先內地2月份95%以上屈臣氏門店要休業，繼而錄得虧損，但3月重開後「已經有錢賺」，4月份的銷售額已經回復去年的80%水平，「所以嗰個反彈亦係可觀」。3、4月輪到歐洲封城，惟4月底屈臣氏集團整體仍未蝕錢，因為香港和亞洲的利潤足以抵銷歐洲的虧損。

不過，他指，隨着歐洲重啟經濟活動，「啲人返番嚟買嘢，好似等咗好耐咁，頭嗰幾日營業額竟然可以比舊年高100%、50%」，因此如果店舖繼續重開，零售業務下半年有望錄得「可以接受嘅成績」。

旗下加拿大上市油企赫斯基能源方面，他指其在疫情的影響體現於油價暴跌，事關赫斯基每桶油要38美元始能收支平衡，首季還要錄得龐大資產減值損失。但他重申，由於長和次季會從一項澳洲業務合併錄得重大利潤，全年計仍可抵銷赫斯基所帶來的負面影響。

至於港口方面，他指吞吐量減少7%至8%，會拖低利潤20%。

霍續稱，電訊及基建業務穩健，而電訊更加有疫情保障（underwritten by the virus）。他又說，其愛爾蘭及奧地利4G網絡基本上是當地最強，一大特點是4G網絡「5G ready」，「加張卡落去就變5G，可以使好少錢就將4G網絡變5G，我哋可以慢慢起（5G網絡），亦可以將4G頻譜改用作5G」。英國方面，旗下頻譜比對手多很多，正迅速建設當地5G網絡，不出一年英國5G生意會是全國最好，正由防守變成領先。

李澤鉅表示，長和資產全部優質，意味疫情過後社會復甦時，「我哋會跑出嚟，全部人生活必需實會經過長和嘅企業」。他又說，疫情再長都會過去，因此不會影響集團的投資策略，而且有危就有機，「困難嘅時候同時係我哋睇機會嘅時候，依家我哋都係兩手準備」。

談及中美貿易糾紛，李指出，其對基本零售業務影響應該不大，暫未見港口業務受到影響，而且幾年前開始增加固定收入的策略現在開始奏效，現金流強勁可面對不同挑戰。

患上感冒的李澤鉅會上仍不時咳嗽，被問及英國脫歐的問題時，他交由霍回答。霍指，英國脫歐對集團的影響主要來自英鎊貶值。

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