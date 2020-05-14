【高盛推介】阿里巴巴落後其他科技股 趁低留意貼價購證
2020年05月14日 13:27
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(Getty Images圖片)
高盛(亞洲)有限責任公司：近日市場聚焦大型科技股A.T.M.X.(阿里巴巴、騰訊控股、美團點評、小米集團)，但當中阿里巴巴表現明顯落後。阿里周四(14日)早段跟隨大市下跌，低見194.3港元後跌幅收窄。而以自去年11月底起計，阿里累計至今僅升約4%，而騰訊、美團、小米則均錄得超過20%升幅。
觀察個股認股證資金流向，可見周三(13日)資金轉向部署認購證，錄得約1,320萬元資金流入，為當日第三多資金流入的個股相關資產，僅次於騰訊認購證及認沽證。
投資者如計劃部署反彈，貼價的選擇可留意價外幅度不足1%的中年期阿里購證(24486)，行使價195.98元，2020年7月28日到期，實際槓桿8.3倍。
高槓桿的選擇可留意價外幅度約2%的短期阿里購證(23811)，行使價200.4元，2020年6月23日到期，實際槓桿11.5倍。
價外的選擇則可留意價外幅度約10%，年期約4個月的阿里購證(22958)，行使價215.2元，2020年9月25日到期，實際槓桿7.6倍。
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