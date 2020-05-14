【高盛推介】阿里巴巴落後其他科技股　趁低留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：近日市場聚焦大型科技股A.T.M.X.(阿里巴巴、騰訊控股、美團點評、小米集團)，但當中阿里巴巴表現明顯落後。阿里周四(14日)早段跟隨大市下跌，低見194.3港元後跌幅收窄。而以自去年11月底起計，阿里累計至今僅升約4%，而騰訊、美團、小米則均錄得超過20%升幅。

觀察個股認股證資金流向，可見周三(13日)資金轉向部署認購證，錄得約1,320萬元資金流入，為當日第三多資金流入的個股相關資產，僅次於騰訊認購證及認沽證。

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