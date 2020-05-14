新冠肺炎：比亞迪生產N95口罩申請遭美國否決

外媒報道，美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)發表聲明，否決內地電動車大廠比亞迪早前對N95口罩初步生產許可申請。此聲明恐讓比亞迪對加州政府價值10億美元的口罩交易告吹。

NIOSH在聲明中表示基於一系列理由，決定不向比亞迪生產的N95口罩發出審批許可，惟未有透露具體理由，僅稱是保密資訊。比亞迪北美分公司的高級通訊總監Frank Girardot表示，初步申請遭到NIOSH否決是文書問題，並稱該公司將在重新提交申請。

上月初，加州州長斥資近10億美元向比亞迪採購2億個口罩，包括1.5億個N95口罩。但據比亞迪與加州政府簽訂的採購合約內容，比亞迪生產的口罩需在合約規定期限(4月30日)內取得NIOSH認證，可惜限時間已滿卻仍未能取得認證，面臨需退還加州政府退還一半訂金2.475億美元。

日前比亞迪與加州政府重新修訂合約，獲得多1個月的時間去取得認證，倘屆時比亞迪仍未能取得NIOSH認證，則必須退還全部訂金約5億美元。

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