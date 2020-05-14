致富智庫：賺了一筆錢第一時間要點做？「股神」力勸...

外國傳媒報道，根據Creditcards.com網站調查顯示，許多美國人都有信用卡欠款的問題，約59%持卡者或1.1億位成年人，早在疫情爆發前就有信用卡債務。對此，「股神」巴菲特建議，若有能力償還信用卡金額的話，就最好盡快還清卡數！

他回憶有位朋友近期賺了一些錢，並詢問該如何利用這筆錢，但巴菲特首先反問這位朋友是否有信用卡債務，結果是正在償還18%利率的卡數。

於是巴菲特告訴她：「如果我欠18%利率的錢，第一件事就是先還清債務，這較任何投資的想法更恰當。」巴菲特稱，還清卡數能節省更多的錢，比投資股市或房地產更好，因信用卡利率過高，連巴菲特自己都不知道要如何賺取18%利息。

資料顯示，截至2020年5月，美國信用卡的平均利率為16%。巴菲特說：「用這樣的利率借錢，不會使生活變得更美好。」

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