【油價見負】美期貨交易會罕發警告：可能再負過

上月國際油價「跌至負數」仍歷歷在目，但投資者需注意，還有不足一周這個世紀異象可能再次發生！

外國媒體報道，美國商品期貨交易委員會(CFTC)向市場參與者發出警告，敦促相關方為油價可能再次跌破零的風險做好準備。

該委員會指出，「考慮到紐約原油期貨5月合約出現負價以及市場存在非同尋常的高度波動性，我們提醒各大流動性供應商負有評估市場環境變化以及在合約即將到期時採取適當措施應對的義務。 」

需注意的是，目前紐約原油期貨6月未平倉合約高達27萬份，這些合約將在5月20日到期，若不能在交割日前平倉，它們最後可能需要實物交割。屆時交易商們需要再度為原油倉儲煩惱，隨時再度觸發他們寧「貼錢賣油」，避免接貨。

回顧上月油市慘況，因為庫存壓力疊加合約轉倉的流動性問題齊爆發，4月20日紐約原油期貨5月合約收於每桶-37.63美元。歷史性油價大跌之後，一大批原油基金損失慘重，就連全球最大的原油基金USO也難逃一劫。

然而進入5月，油市的基本面得到改善。周三公布的美國至5月8日當周EIA原油庫存錄得減少74.5萬桶，低於預期的增加414.7萬桶，為連續15周錄得增長後首次錄得下跌，反映5月份的儲油壓力有所緩解。

分析認為，庫存下跌表明石油輸出國組織及盟友(OPEC+)的減產努力漸見成效。

不過需要注意的是，全球最大商品指數標普GSCI指數提前將6月合約調整至7月合約；美國石油基金也宣布在4月30日前出售全部原油6月合約，並在5月11日前全部轉倉。

大規模的提前轉倉或進一步壓縮流動性，這樣對於那些遲換合約的銀行投資者來說，是一個不小的風險因素。

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