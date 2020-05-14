【fb直播】恒指波幅區間勢下移？
2020年05月14日 15:09
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港股周四(14日)跟隨外圍進一步回吐，失守24,000點關，恒指波幅區間將向下移？
騰訊(00700)首季表現勝市場預期，投行紛紛唱好，至少有16間中外券商調高其目標價，滙豐最牛睇559蚊，比之前調高約48元，而睇得最淡的中金，則略為調高9元至412元，但仍維持「中性」評級。騰訊周四早段曾飆4%，創逾兩年高位見447港元，但其後急回吐，有貨無貨點部署？
至於騰訊相關股則個別發展，微盟集團(02013)不升反跌，不過閱文集團(00772)急彈逾7%，管理層稱會繼續探索免費閱讀模式；另外，憧憬內地旅遊復甦，同程藝龍(00780)亦都逆市急升，到底邊隻最值博？
美國繼續針對中國高科技出口，美國總統特朗普將限制美企採購華為及中興電訊設備的禁令，延長一年，中興通訊(00763)急插，連帶5G板塊也普遍受挫，股價近期難有起色？
傳在金市錄大額虧損，滙豐控股(00005)周四股價曾跌至38元邊緣，挨近上月初宣布煞停派息後37.6元的低位，走勢進一步轉差，吼位小注PUT有得博？
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