長實主席拒估樓價去向　不會一刀切處理商場減租

談及疫情對長實集團不同業務的影響，他說不會一刀切處理旗下商場問題減租，應逐一商戶處理。因為不同商場從疫情所受影響差異很大，而集團旗下商場較多是民生商場，其所受衝擊不及處於遊客區的商場，市民「一樣要去超市買嘢，一樣要買口罩、一樣要去食快餐」，而且也要按不同行業去處理，或許賣防疫裝備、衞生用品、健康食品的商戶反而受惠疫情，亦可能會有一些很有「香港精神」的商戶迅速轉型，不太受疫情影響。

他又說，疫情下但凡收租資產估值難免會較去年有所下跌，但集團相關壓力不大，因為過去物業價值非常保守。

酒店業務方面，李澤鉅指，日租「短期係慘」，但當內地、台灣及澳門旅客能在安全情況下逐步入境，應該會有復甦，而且集團的酒店租客不少是長租，「好似無影響咁」。

飛機租賃方面，即使香港國際航線停頓，但不同國家仍會有國內線運作，而集團的飛機主要是多用於國內線的窄體飛機，所以影響比廣體客機輕微得多。他指，一半租客簽長租，現在繼續交租，一半則希望拉長租期渡過難關。

李澤鉅又說，儘管英國疫情嚴重，長實去年新收購的英國酒企Greene King是地產項目，而酒吧和啤酒基本上是英國人的生活必需品，疫情減退而酒吧重開後，生意可望迅速復原，而其員工絕大部分時薪制，英國政府亦已提供薪金補助，可助集團減輕負擔。

他強調，酒店、飛機和酒館業務都會受到短期影響，惟長遠而言是優質資產，公司財務非常穩健，負債比率僅單位數，應該是世上最「襟捱」的企業之一。當疫症過後世界經濟復甦，集團復甦速度會較快，而且充足的現金會令公司較易把握本地和海外的機遇。

他重申，世界艱難是尋找新機遇的好時機，「樣樣嘢都順風順水先難搵到好嘢」，因此不見集團增加固定收入業務的策略因為疫情受阻。

李澤鉅及其父李嘉誠近期頻頻增持股份，李澤鉅稱不能預告會否繼續，但對公司很有信心，過去亦一直不斷增持，並謂短期的盈虧不會影響長實集團的價值。

被問到長實集團會否申領政府的抗疫基金，他說公司涉及不同行業，是否申請應該交由分公司的主管自行決定，「無理由一個坐喺中環嘅做一刀切」。

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