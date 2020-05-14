迎海重推特色戶　買家享36個月免息免供優惠

發展商重新積極推盤。恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，馬鞍山迎海各期共有3,462伙，已售出98%，套現近330億港元。目前只尚餘數十伙，包括一直預留的12個頂層複式戶，17伙地下連花園戶，以及34伙海天名邸特色戶。同類單位之前最低呎價約1.7萬元，可謂屬「疫情價」。

項目本周亦推出新銷售安排，發售15伙四房雙套大宅，實用面積1,400多方呎，主要設兩種付款方法，包括36個月免息免供優惠。樓盤日前售出頂層複式戶，實用面積2,841方呎，成交價5,317.5萬元，呎價1.94萬元。

他又透露，部門未來將有多個全新盤開售，最快本季推出元朗唐人新村洋房項目，啟德項目有機會第四季登場，紅磡項目則料明年才開售。是次疫情影響已緩和，股市已見底，今年市道有機會反彈，樓市前景穩中帶樂觀。

藝人湯洛雯稱，本身好喜歡做運動及區內環境，喜愛迎海整體規劃及緩跑徑等配套設施，希望將來可購入迎海單位。

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