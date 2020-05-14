火藥味濃！中美金融戰掀起戰幔　股神愛股也遭殃

中美金融戰掀起戰幔！外媒報道，美國聯邦工作人員退休儲蓄計劃董事會宣布，推遲將其國際基金的資產轉移到包含了中國股票的指數。聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)受到特朗普政府和一些國會議員的壓力而推遲這一舉動。

該董事會在一份聲明中表示，鑑於經濟環境在很大程度上因全球新冠肺炎大流行的影響出現重大變化，以及3名FRTIB董事會新成員的提名，故此，FRTIB董事會推遲將旗下基金I Fund的基準，由「MSCI歐澳遠東指數」(MSCI EAFE Index)指數，改用至「MSCI全球所有國家指數」(MSCI All-Country World Index，簡寫MSCI ACWI)。MSCI ACWI指數追蹤了中國A股，比重約佔4.5%。

FRTIB主要負責管理節約儲蓄計劃(Thrift Savings Plan，簡稱Thrift)，其管理資產超過5,900億美元，當中，截至2018年底，I Fund規模約407億美元。

這項決定可謂是華府對中國鷹派的勝利，他們趁着中美因疫情起源爭議而關係惡化之際，推動對中國採取強硬措施。

事實上，總統特朗普政府最近也公布法規，加強限制對中國出口某些先進科技，並加快將全球工業供應鏈從中國遷出。

特朗普的言論亦充滿火藥味！他在其社交媒體Twitter帳戶留言說：「正如我已經說了很長時間，與中國打交道是一件非常昂貴的事情。我們剛剛達成了一項偉大的貿易協議，墨水幾乎未乾，世界被中國的瘟疫襲擊。100個貿易協議都不會有差異，所有這些無辜的生命都失去了！」

【個別上市企業受刁難】

除了退休基金外，內地個別上市企業也遭受刁難。美國國家職業安全衛生研究所(NIOSH)發表聲明，否決內地電動車大廠比亞迪早前對N95口罩初步生產許可申請。此聲明恐讓比亞迪對加州政府價值10億美元的口罩交易告吹。

NIOSH在聲明中表示基於一系列理由，決定不向比亞迪生產的N95口罩發出審批許可，惟未有透露具體理由，僅稱是保密資訊。

比亞迪北美分公司的高級通訊總監Frank Girardot表示，初步申請遭到NIOSH否決是文書問題，並稱該公司將在重新提交申請。

上月初，加州州長斥資近10億美元向比亞迪採購2億個口罩，包括1.5億個N95口罩。但據比亞迪與加州政府簽訂的採購合約內容，比亞迪生產的口罩需在合約規定期限(4月30日)內取得NIOSH認證，可惜限時已滿卻仍未能取得，面臨需退還加州政府一半訂金2.475億美元。

日前比亞迪與加州政府重新修訂合約，獲得多1個月的時間去取得認證，倘屆時比亞迪仍未能取得NIOSH認證，則必須退還全部訂金約5億美元。