【市後重點睇】金價受制1720美元 紐油漲2%
2020年05月14日 16:16
東網電視更多新聞短片
美匯指數於100.2水平上落，離岸人民幣(CNH)報7.1096，港匯處7.7506，美元兌日圓企回落至106.87，歐元報1.0805，英鎊報1.2190。金價受制1,720關，最新報1,714美元。紐油升逾2%報25.8美元，布油見29.67美元。道指期貨跌70點。
●市後關注點
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
●恒生指數失守兩萬四關，全日收報23,829點，跌350點或1.45%。主板成交1,186億港元。騰訊季績勝預期，多家大行唱好，股價逆市曾飆4%，高見447元，市值一度超越阿里巴巴；全日收報430.6元，升0.23%。「染藍大熱」美團點評再創122.3元歷史新高，收報121.5元，升2.88%。中芯國際首季收入9億美元創新高，股價創18.94元新高，收報18.84元，升9.66%。https://bit.ly/3brVe7j
●股王受捧：
-【大行觀點】騰訊季績報佳音，投行紛紛唱好。https://bit.ly/2xZGWgm
-輪商指本周大量資金流入博騰訊牛證。
-羅尚沛料騰訊次季業績遜首季，不宜追買。
●沛嘉醫療周五(15日)掛牌，輝立交易場顯示，該股暗盤較招股價炒高62%。
●A股快報：滬綜指收跌近1%，外資淨賣出13億人民幣。https://bit.ly/2y3YwQs
●亞洲股市：日澳股挫逾1.7%，韓股跌15點。
●【全球攬炒】
-聯合國料今年環球經濟收縮3.2%。
-消費暴跌拖累！IMF預警再降全球經濟預測。
●全球經貿戰：
-中國即日起允許美國大麥及其他農產品進口。
-巫伯雄指中美角力「鬥而不破」。
●尖沙咀半島酒店首季出租率僅14%，客房收入冧85%。
●新冠肺炎：
-IATA料全球航空客運量需時三年才復舊觀… https://bit.ly/360cVcJ
-空中巴士就永久裁員與工會進行談判。
-新加坡容許物業買家延期付款法例生效。
-新西蘭斥2317億應對疫情，警告失業率將飆升。
-比亞迪生產N95口罩申請遭美國否決。
●港元拆息︰隔夜息跌至0.29厘，1個月期續創逾兩年低。
●中芯國際：料全年收入增速15至19%。
●長和系股東會：
-長和：疫情對赫斯基能源影響大，屈臣氏半年利潤減半。
-長和：屈臣氏發售口罩細節待敲定，料下周網上登記。
-長江生命拒預測派息，指資金多投入研發可確保成果。
●惠譽：降內地車貸及住房抵押貸款證券展望至「負面」。
●標普下調滙豐控股發行人信貸評級，前景穩定。
●火藥味濃！中美金融戰掀起戰幔，股神愛股也遭殃。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！