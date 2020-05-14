新冠肺炎：長實集團預警半年純利大跌
2020年05月14日 17:40
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長實集團(01113)發盈利警告，據公司目前所獲截至2020年第一季止的資料，以及鑑於新型冠狀病毒疫情持續與市場現況，集團出現下述情況：
(1)2020年第一季香港物業銷售收益較2019年同期減少，儘管部分已由2020年第一季較高之內地物業銷售收益所抵銷；
(2)由於香港疫情，2020年第一季集團酒店業務錄得收益貢獻負數；
(3)由於集團在英國當地的英式酒館因應疫情而暫停營業，2020年第一季集團英式酒館業務經扣除融資成本後錄得收益貢獻負數；
(4)集團截至2020年3月31日止所持上市房地產投資信託權益的市值大幅下降。
受市況所規限及上述情況於2020年第二季持續，公司目前預期，有關情況整體可能會導致截至2020年6月30日止6個月的股東應佔溢利按年大幅下調。
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