新冠肺炎：長實集團預警半年純利大跌

(1)2020年第一季香港物業銷售收益較2019年同期減少，儘管部分已由2020年第一季較高之內地物業銷售收益所抵銷；

(2)由於香港疫情，2020年第一季集團酒店業務錄得收益貢獻負數；

(3)由於集團在英國當地的英式酒館因應疫情而暫停營業，2020年第一季集團英式酒館業務經扣除融資成本後錄得收益貢獻負數；

(4)集團截至2020年3月31日止所持上市房地產投資信託權益的市值大幅下降。

受市況所規限及上述情況於2020年第二季持續，公司目前預期，有關情況整體可能會導致截至2020年6月30日止6個月的股東應佔溢利按年大幅下調。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626