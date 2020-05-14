你跟唔跟？「學術權威」大舉撈底標指ETF及科技股

世界知名學府耶魯大學披露，其首季投資組合的美國股票倉位提高了3倍，並重點撈底指數ETF及科技股。

外國媒體報道，根據文件顯示，截至3月底，耶魯大學捐贈基金的股票倉位從去年底6,280萬美元(約4.89億港元)，增至2.674億美元(約20億港元)。其中標指ETF的持倉量大幅提高，並在Vanguard FTSE發達市場ETF中建立了新的倉位。文件還顯示，耶魯今年大舉買入了Slack及Zoom等疫情受惠股。

截至去年6月，耶魯大學捐贈基金的規模為303億美元(約2,363億港元)，在全美私立大學中排名第二，其投資組合約2.75%的倉位面向美國股票，而13.75%的倉位為外國股票。

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