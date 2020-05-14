股民注意！周五起可在港買賣納指槓桿及反向新產品
2020年05月14日 18:12
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南方東英推出槓桿及反向產品通常稱為「單日」產品，分別為納斯達克100指數每日槓桿(2X)產品(07266)，及納斯達克100指數每日反向(-2x)產品(07568)，上市價為每股8港元，每手交易單位為100，入場費約800元，於周五(15日)於上市。
該產品是一種採用基金結構的衍生產品。通過投資E-Mini NASDAQ 100期貨，來提供納指每日表現兩倍的回報(扣除費用及開支前)，由於該期貨具幾乎全天24小時可交易特性，所以產品在港股交易時段內亦會有變化，不會出現港股和美股因為交易時差問題而出現價格變動的現象。
南方東英透露，該產品在上市前已經錄得500萬美金(約3,900萬港元)初始投資。
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