股民注意！周五起可在港買賣納指槓桿及反向新產品

該產品是一種採用基金結構的衍生產品。通過投資E-Mini NASDAQ 100期貨，來提供納指每日表現兩倍的回報(扣除費用及開支前)，由於該期貨具幾乎全天24小時可交易特性，所以產品在港股交易時段內亦會有變化，不會出現港股和美股因為交易時差問題而出現價格變動的現象。

南方東英透露，該產品在上市前已經錄得500萬美金(約3,900萬港元)初始投資。

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