【多相】MONTEREY連平台特色示範單位曝光

發展商連環推售現樓項目尚餘單位。會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY，首度開放裝修複式連平台特色示範單位，單位為第7A座2樓B室，屬四房一套連多功能房及儲物室間隔，實用面積1,609方呎，連861方呎平台及56方呎露台。

單位的四房一套房間，廚房連工人房，及平台花園皆面向海景。長形的客、飯廳以全橫廳設計，闊約7.2米，間隔實用。落地玻璃窗提升採光度，可盡覽海景及內園景色。

項目至今已累售904伙，佔可供出售單位約98.7%，總套超過110億元。近期售出的2A座3樓B室四房雙套全海景單位，實用面積1,123方呎，成交價近3,000萬元，呎價26,471元。目前僅餘22伙待售，包括標準戶6伙 及16伙特色戶。

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