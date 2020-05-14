新冠肺炎：富智康3個月蝕6248萬美元　前景仍艱難

集團指出，鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)全球大流行且前所未有、發展迅速及可能長期存在，加上其帶來相聯之不確定性與實際及潛在負面影響，公司認為目前仍難以準確預測COVID-19與其當前及日後之發展可能對集團截至6月30日止6個月內之表現造成何等程度的不利影響。

集團自2017年後期起所面對富挑戰性境況仍持續至2020年，且集團整體毛利率亦繼續受到競爭壓力。雖然該壓力在2019年期間有所減輕，但自2020年1月起，該壓力已經增加。預期該等富挑戰性境況將共同對集團的營運(例如，尤其是原先計劃在中國內地、印度及越南主要設施及廠區進行之生產及製造活動無法預料地收縮)，以及最終將對集團銷售額、營業收入、資產使用及可收回款項，以至整體表現，產生一定程度(實際及潛在之)持續重大不利影響。

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