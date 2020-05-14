撐大灣區建設！內地探索建立「跨境理財通機制」

中國人民銀行等四部門周四(14日)發表意見，為深化內地、香港及澳門金融合作，加大金融支持粵港澳大灣區建設力度，經中國國務院同意，提出26條具體措施。當中，明確提及探索建立跨境理財通機制。

有關跨境理財通機制，主要支持粵港澳大灣區內地居民，通過港澳銀行購買港澳銀行銷售的理財產品；同時，港澳居民亦可通過粵港澳大灣區內地銀行，購買內地銀行銷售的理財產品。

在推動離岸人民幣市場發展方面，亦支持港澳發展離岸人民幣業務，強化香港全球離岸人民幣業務樞紐地位，支持香港開發更多離岸人民幣、大宗商品及其他風險管理工具。

今次人民銀行、中國銀保監會、中國證監會及國家外匯管理局聯手發表意見，主要涵蓋促進粵港澳大灣區跨境貿易和投融資便利化、擴大金融業對外開放、促進金融市場和金融基礎設施互聯互通等五方面。總體原則上，包括更高水平上推動金融服務業對港澳開放，支持港澳深度融入內地金融改革開放格局，在「一國兩制」方針下發揮香港金融體系的獨特優勢，支持鞏固和發展香港國際金融中心地位。

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