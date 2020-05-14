新盤動向：利奧坊‧曦岸快開價　示範單位周五起開放

他指出，因應周末參觀人流預期將較平日多，為分散人流，星期六及日參觀時間將較平日延長一小時，開放時間由上午10時30分至晚上9時正。鑑於香港仍受疫情影響，集團將繼續實施多項防疫措施，以保持售樓處環境清潔，照顧準買家及員工健康。

在個人防疫方面，所有人士須通過雙重體溫檢測，包括進入國際金融中心1期前通過大廈體溫檢測，以及進入售樓處前須作第2次檢查，並必須佩戴口罩。同時在售樓處不同位置均會提供清毒搓手液。公司亦會額外為前綫員工提供消毒噴霧、消毒液、消毒濕紙巾及防疫護目鏡。

環境管理方面，售樓處及等候參觀區域將分別設於兩個樓層，減少人群聚集，並在各區噴上Raze光觸媒消毒塗層，確保環境清潔。同時亦會採取分人流機制，每張枱之間將保持1.5米距離。

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