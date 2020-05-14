國泰股價連瀉3日　財金界呼籲投資者不宜沾手

受連續多日的負面消息拖累，國泰航空股價至周四(14日)已連挫3日，累積跌幅達2.62%，3日市值累積蒸發逾9.44億元。其股價周四單日跌幅亦達0.67%，收報8.9元。財金界認為，國泰股價至今年第3季都難以看好，投資者現階段實不宜沾手該公司股票。

其中，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，目前國泰的經營環境極度嚴峻，一方面疫情令公司運力愈縮愈少。另外，該公司以油價65美元一桶做了對沖，低於該價格便招來對沖虧損；可是以目前油價約30美元一桶水平，相信要很久才會升穿該對沖價，所以有很長的一段時間國泰仍然要蝕對沖。

艾德證券期貨聯席董事陳政深更坦言對國泰「睇得比較負面」，今年第2、3季都難以向好，短期內股價向下突破的機會較大，技術上初步低位為8.5元，就算反彈，在9至9.3元的阻力亦相當大。如公司再有重大負面消息，股價將會向今年3月低位7.56元進發。

他又認為，以國泰目前狀況，即使將員減薪兩至三成，對減少支出的力度明顯不足夠，未來或需要以裁員來作輔助。

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