全球經貿戰：特朗普警告會阻止與中國商業往來

外國傳媒報道，美國總統特朗普周四(14日)再度表示，儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但他不會與中國重新談判所謂的「第一階段」貿易協議。他在採訪中說：「我們不會重新談判。」

雖然中國最近增加購買美國農產品，但《環球時報》本月早些時候報道稱，美國對中國應對新冠疫情方式的指控，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒，北京正在考慮令貿易協議作廢或重新談判該協議。

特朗普周四表示，他仍懷疑此次疫情可能與中國武漢的病毒實驗室有關，但表示中國人不太可能故意釋放病原體。他說：「我認為更有可能是失控了。」

他又同意福克斯商業台主持人Maria Bartiromo的說法，即中國正在試圖竊取知識產權並首先獲得Covid-19疫苗。

他說：「我們可以阻止他們，我的意思是，也可以停止與他們商業往來，這是一方面。」他沒有詳細說明。

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