【飯碗不保】美國上周新申領失業救濟人數達298萬　遜預期

美國就業市場續受到疫情影響，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的317.6人，降至298.1人，差過市場預期降至250萬人，但前周止持續申領人數只升至2,283.3萬人，低過市場預期的2,512萬人。

高盛經濟師上調美國失業率預測，由原本預期失業率會於15%見頂上調至25%，以反映勞動市場前景更加黯淡，並預期失業率年底時保持在10%左右，接近上之次衰退時的高位。儘管如此，他們稱美國經濟壓力有紓緩迹象，因部分指標顯示經濟活動緩速復甦，企業亦開始復工。不過，經濟重啟亦帶來風險，包括第二波爆發及重新收緊限制措施。

高盛還預期美國第二季經濟收縮幅度以年率計將達39%，較原本預期的34%嚴峻，但經濟復甦速度可能較之前預期更快，第三季經濟增長預測由原本預期的19%上調至29%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626