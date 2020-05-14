樓價UPDATES：市區個別細價盤入場費僅320萬

上車需求推動，市區細價盤成搶手貨，個別單位樓價「4球」仍有找，深水埗仁光大廈高層兩房戶，減價18萬港元，成交價僅約320萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔兆威閣低層B室，實用面積約386方呎，兩房間隔，近日零議價以628萬元沽出，實用呎價約16,269元，原業主於1991月9月以140萬元購入上述單位，持貨28年，現轉手帳面獲利約488萬元，物業升值逾3.4倍。

●北角恆寶大廈低層B室，實用面積315方呎，兩房間隔，望樓景，以493.8萬元易手，實用呎價15,676元，原業主於2012年8月以277萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利216.8萬元，單位升值78%。

●北角維景花園B座中層8室，實用面積449方呎，兩房間隔，望街景，獲首置客斥約840萬元承接，實用面積呎價18,708元，原業主於2006年1月購入上址自住，當時作價248萬元，持貨至今沽售，帳面獲利592萬元，單位14年升值2.4倍。

●鰂魚涌南豐新邨5月至今錄得8宗成交，較上月同期3宗爆升167%，平均實用呎價17,874元，其中7座中層C室，實用面積391方呎，兩房間隔，叫價750萬元，最終以741萬元易手，實用呎價18,951元，新買家屬於上車客，可做9成按揭入市。

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九龍區

●深水埗仁光大廈高層B室，兩房間隔，實用面積約223方呎，以338萬元放盤1個月，後獲區內客接洽，議價後減價18萬元，以約320萬元成交，實用呎價約14,350元，新買家為夫婦，原業主於1991年11月以約64萬元購入，是次轉售帳面賺約256萬元，物業升值約4倍。

●將軍澳新都城1期4座高層B室，實用面積364方呎，屬兩房間隔，連租約，同區上車客現於同屋苑租樓，一直有意「租轉買」，見市況好轉，決定斥648萬元連約承接，實用呎價約17,802元，原業主於2006年3月斥資161萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利487萬元，帳面升值逾3倍。

●將軍澳領峯8座右翼中層B室，實用面積654方呎，套三房間隔，望山景，議價後以878萬元成交，實用呎價13,425元，原業主於2010年1月以430萬元買入單位，持貨10年，現轉手帳面獲利448萬元離場，單位期內升值104%。

●將軍澳維景灣畔5月至今暫錄約12宗成交，平均實用呎價約17,122元，該盤2座低層B室，實用面積512方呎，兩房間隔，享園景，剛以849萬元成交，實用呎價16,582元，新買家鍾情上址景觀，考慮片刻即決定入市作新居之用。

●將軍澳居屋富康花園7座高層F室，實用面積484平方呎，兩房一廳間隔，未補價第二市場叫價530萬元，減價15萬元，減幅約2.8%，獲區內買家以515萬元承接，實用呎價10,640元，原業主於2010年9月購入上址，當時作價143萬元，持貨9年多至今沽售，帳面獲利372萬元，單位期內升值2.6倍。

●牛頭角淘大花園5月暫錄約12宗買賣成交，包括H座高層2室，實用面積391方呎，兩房間隔，外望煙花海景，單位放盤僅3天，吸引外區客睇樓後入市自用，成交價660萬元，實用呎價16,880元，原業主於2016年4月以430萬元購入，是次轉手帳面獲利230萬元，升值約53%。

●土瓜灣喜點中層H室，實用面積約357方呎，一房間隔，望海景，由2018年8月開始放盤，原叫價800萬元放盤，經議價後減價118萬元或約14.8%，至近日以682萬元獲承接，實用呎價約19,104元，原業主於2015年5月以約516.6萬元購入，持貨5年帳面獲利約165.4萬元，物業升值約32%。

●西南九龍瓏璽1座高層B室，套三房連多用途房間隔，望無敵全海景，實用面積約1,041方呎，以約50,000元放租約2星期，即吸引區內客洽詢，雙方議價後減租3,000元，以47,000元租出，實用呎租約45.1元，新租客為打算轉租大單位的家庭客，睇樓兩次即決定承租。

●長沙灣喜雅1座中層B室，兩房改一房間隔，實用面積約493方呎，以868萬元放盤數個月，區內客議價後輕微減價3萬元，以約865萬元成交，實用呎價約17,546元，原業主於2012年6月以約453.9萬元購入，是次轉售帳面賺約411.1萬元，物業升值約91%。

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新界區

●馬鞍山新港城J座中層4室，實用面積約519方呎，三房兩廁間隔，單位於2月尾原開價850萬元，其後減價12萬元或約1%，終以838萬元交吉形式沽出，實用呎價約16,146元，原業主於2007年11月以約263萬元購入，持貨12年帳面獲利約575萬元，物業升值約2.2倍，屋苑本月至今累錄得13宗二手成交個案，平均實用呎價約16,795元。

●馬鞍山銀湖・天峰3座高層E室，實用面積約603方呎，兩房連儲物房間隔，享山景，叫價約21,000元放租，雙方議價後終以19,000元租出，實用呎租約31.5元，新租客一次過繳交全年租金，業主於2015年7月份以約708萬元購入，現享租金回報約3.2%。

●馬鞍山海典灣5座中層D室，實用面積499方呎，兩房一廳間隔，原開價780萬元，放盤1個月，減價15萬元，減幅近2%，最終以765萬元易手，實用呎價15,331元，原業主於2014年10月購入上址，當時作價523萬元，持貨5年多至今轉售，帳面獲利242萬元，單位期內升值46%。

●馬鞍山迎濤灣2座高層A室，實用面積729方呎，三房兩廳間隔，望海景，放盤3個月，零議價下以1,160萬元易手，實用呎價15,912元，原業主於2011年5月購入上址，當時作價639萬元，持貨9年至今轉售，帳面獲利521萬元，期內升值82%。

●沙田第一城31座中層F室，實用面積451方呎，三房兩廳間隔，望園景，原先叫價800萬元，放盤5個月，減價72萬元，減幅9%，終以728萬元沽出，實用呎價16,142元，原業主於2015年2月購入上址，當時作價572萬元，持貨逾5年至今轉售，帳面獲利156萬元，單位期內升值27%。

●大埔康樂園本月已錄5宗成交，其中康樂西路雙號屋，實用面積1,596方呎，三房間隔，開價3,300萬元，新近獲區內換樓客垂青洽購，議價後減價192萬元或約6%，以3,108萬元成交，實用呎價19,474元，原業主則於2014年以1,950萬元購入，持貨約6年，是次轉手帳面獲利約1158萬元，單位期內升值約60%。

●元朗YOHO Town第9座中高層B室，實用面積545方呎，三房間隔，現有租客居住，無樓睇，可交吉易手，新近有換樓客成功沽出舊居，收到大訂後，立即購入上述單位，成交價838.8萬元，實用呎價15,391元，原業主於2016年10月以628萬元買入，持貨3年多，現轉售單位，帳面獲利210.8萬元或34%。

●屯門翠林花園E座低層4室，實用面積747方呎，三房兩廳設計，外區客為鄰近上班地點及小朋友上學地點，決定以748萬元購入自用，實用呎價為10,013元，屬稍低市價，原業主於2008年以約197萬購入，轉手帳面升值逾2倍。

●屯門利寶大廈中層D室，實用面積約234方呎，兩房間隔，上月以235萬元登記易手，實用呎價約10,043元，同類型較高層單位日前以358萬元成交，故是次成交單位較市價低34%，由於上址罕聞在市場放售，成交價又大幅低於市價，故相信有機會是內部轉讓個案。

●葵涌恒景花園中層A室，實用面積525方呎，三房間隔，去年12月放盤，開價820元，新近經買家議價後，累減至790萬元沽出，實用呎價15,048元，新買家為用家，睇樓1星期，見葵涌區三房大單位本身供應不多，近期成交暢旺，放盤選擇持續收窄，價錢亦提升，快速轉向二線屋苑，見上址業主肯減價，即入市自用。

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