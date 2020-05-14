【零售浩劫】新秀麗首季轉蝕7.8億美元　看淡全年

期內毛利率由去年同期的56.6%下降至54.8%，主因是疫情造成的不利影響導致銷售淨額按年減少，以及2019年第2季美國對中國商品加徵關稅的持續影響，令毛利減少1.41億元或30.1%所致。

在疫情影響下，集團第一季於大中華區的業務率先受到影響，當地適逢中國春節假期旺季，公司的自營店暫停營業，加上實施旅遊限制，對中國本地銷售及中國遊客出境旅遊均造成影響。由於疫情於第一季後期在全球蔓延，對旅遊業的衝擊及關閉門店開始對公司於其他重要市場(包括其他亞洲國家、歐洲、北美洲及拉丁美洲)的業務帶來負面影響。儘管大中華區的情況有所改善，公司在該市場的業務仍未完全復甦。預期公年第一季的業績將會反映疫情所帶來的若干影響，而上述影響將於2020年第二季及甚至可能於2020年餘下期間的業績充分反映。因此，集團預期第一季業績對於第二季或2020年全年的業績不具代表性。

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