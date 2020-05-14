新盤UPDATES：多個樓花項目搶客　最快月內開售

現樓特色單位備受買家追捧，發展商積極推出各區已入伙項目促銷。同時，多個樓花盤亦蜂擁出籠搶客，部分料短期公布開價及最快月內開售。

●迎海重推特色戶 買家享36個月免息免供優惠

恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱，馬鞍山迎海各期共有3,462伙，已售出98%，套現近330億港元。目前只尚餘數十伙，包括一直預留的12個頂層複式戶，17伙地下連花園戶，以及34伙海天名邸特色戶。同類單位之前最低呎價約1.7萬元，可謂屬「疫情價」。

項目本周亦推出新銷售安排，發售15伙四房雙套大宅，實用面積1,400多方呎，主要設兩種付款方法，包括36個月免息免供優惠。樓盤日前售出頂層複式戶，實用面積2,741方呎，成交價5,317.5萬元，呎價1.94萬元。

他又透露，部門未來將有多個全新盤開售，最快本季推出元朗唐人新村洋房項目，啟德項目有機會第四季登場，紅磡項目則料明年才開售。是次疫情影響已緩和，股市已見底，今年市道有機會反彈，樓市前景穩中帶樂觀。

藝人湯洛雯稱，本身好喜歡做運動及區內環境，喜愛迎海整體規劃及緩跑徑等配套設施，希望將來可購入迎海單位。

●MONTEREY連平台特色示範單曝光

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY首度開放裝修複式連平台特色示範單位，單位為第7A座2樓B室，屬四房一套連多功能房及儲物室間隔，實用面積 1,609 方呎，連861方呎平台及 56方呎露台。

單位的四房一套房間， 廚房連工人房，及平台花園皆面向海景。長形的客、飯廳以全橫廳設計，闊約7.2米，間隔實用。落地玻璃窗提升採光度，可盡覽海景及內園景色。

項目至今已累售904伙，佔可供出售單位約98.7%，總套超過110億元。近期售出的2A座3樓B室四房雙套全海景單位，實用面積1,123方呎，成交價近3,000萬元，呎價26,471元。目前僅餘22 伙待售，包括標準戶6伙 及16伙特色戶。

●利奧坊‧曦岸快開價 示範單位周五起開放

他指出，因應周末參觀人流預期將較平日多，為分散人流，星期六及日參觀時間將較平日延長一小時，開放時間由上午10時30分至晚上9時正。鑑於香港仍受疫情影響，集團將繼續實施多項防疫措施，以保持售樓處環境清潔，照顧準買家及員工健康。

在個人防疫方面，所有人士須通過雙重體溫檢測，包括進入國際金融中心1期前通過大廈體溫檢測，以及進入售樓處前須作第2次檢查，並必須佩戴口罩。同時在售樓處不同位置均會提供清毒搓手液。公司亦會額外為前綫員工提供消毒噴霧、消毒液、消毒濕紙巾及防疫護目鏡。

環境管理方面，售樓處及等候參觀區域將分別設於兩個樓層，減少人群聚集，並在各區噴上Raze光觸媒消毒塗層，確保環境清潔。同時亦會採取分人流機制，每張枱之間將保持1.5米距離。

●The Campton住客會所提供多達20項設施

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton鄰近長沙灣港鐵站，住客會所室內、外總面積逾2.5萬方呎，除了提供多功能宴會廳、健身室及室外泳池等近20項設施，更提供「KOL On-air」直播空間及電競空間。

該公司執行董事周銘禧透露，項目內的停車場也特意引入超級充電站及目的地充電站設備，讓項目買家體驗零排放的綠色生活。

●紅山半島洋房9850萬沽 呎價逾3.1萬

華懋集團等合作的大潭紅山半島，剛售出B區松柏徑150號洋房，實用面積3,142方呎，花園811方呎，天台1,315方呎，成交價9,850萬元，呎價31,349元。

●龍譽低座複式戶逾2884萬獲承接

●天晉IIIB加價加推7伙下周一起發售

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