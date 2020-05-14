全球經貿戰：資金很誠實！基金加倉中國股票至近25%

美國總統特朗普想方設法阻止美國資金投資中國企業，最新就禁止美國聯邦退休基金旗下投資中國股票。然而，資金是誠實的，數據顯示，全球基金經理趁美股3月大跌市中，加倉了中國股票。

研究機構EPFR的負責人Todd Willits表示，在4月下旬的電話採訪中發現，全球許多經理人正在這場動盪中對其資產進行重組，包括增加了對中國股票的投入。

EPFR的資金流數據顯示，隨着美國股市在3月跌至3年低位，管理資產規模達近2萬億美元的逾800個基金中，分配給中國股票的資金佔了近1/4。這比一年前的約20%，和6年前約17%都有所增加。

這裏所指的中國股市，涵蓋在中國大陸、香港、台灣、美國和新加坡上市的股票。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626