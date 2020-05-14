新股專輯：海納智能裝備傳下周三起一連四日招股

消息人士透露，中國即棄衞生用品器械生產商海納智能裝備下周三起至25日招股。建泉融資為獨家保薦人。

該公司以自有品牌「海納機械」設計、開發及生產製造即棄衞生用品機器，包括尿片機、衞生巾機及醫用口罩機，並為客戶提供全面服務，包括與客戶合作進行產品設計、按客戶提供的規格定制產品、進行質量監控、向客戶交付產品、為客戶安裝產品，以及提供售後服務。

基於新冠肺炎，該公司於1月至4月上旬，已訂立銷售合約，提供149台即棄醫用口罩機，雖然有關需求可能屬暫時性，但仍有助錄得可觀利潤，加上而其生產時間較短及所需生產空間較少，預期將為今年收益作出重大貢獻。其於2019年，利潤2,642.3萬元人民幣(下同)，按年倒退20.76%；收入3.77億元，按年增加12.08%；毛利率按年上升1.3個百分點至24%。

集資所得將用作設立中國晉江市新研發中心、加強研發能力、增強產能、收購活動，以及營運資金和一般企業用途。該公司目前於晉江及杭州設有生產基地，分別經營16條及6條生產線，年產能各為48條。

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