【油價見負】歷史不會在5月重演　因為...

外國傳媒報道，油價4月歷史性跌破每桶0美元打擊了投資組合，令風險模型失效，也改變了全球最重要大宗商品的交易模式。這給投資者帶來了疑問：歷史會在5月重演嗎？

到目前為止，答案或許是不會。自4月20日油價史無前例的崩盤以來，石油市場已經針對導致價格跌至負值的一些最重要因素進行了調整。美國生產商縮減了產量，緩解了引發了人們擔心儲油空間耗盡的嚴重供應過剩。一些投資者為規避市場動盪，遠離了風險最大的原油期貨合約。許多經濟體也緩慢重新開放，再次刺激了對石油的需求。

Black Gold Investors LLC的首席投資官、具有影響力的石油觀察家Gary Ross說：「我們不會再看到負價，那是非常特殊的情況。」

真正的考驗是在紐約6月期油合約到期的5月19日。油價崩盤到零以下正是發生在5月合約到期的時候，因為由於儲油空間吃緊，交易員不惜一切代價試圖避免接收實物原油。儘管原油庫存仍然居高不下，並且人們仍然擔心第二波病毒疫情爆發可能會再次削弱全球經濟，但上個月的一幕重演的可能性不大。

油價跌破零迫使許多美國產油商關閉油井並讓鑽機停產，幫助減少了過剩供應。根據美國能源信息管理局的數據，自3月中旬以來，日產量已經下降了約150萬桶。

Ross說：「再也沒有產油商願意陷入賣油還要倒貼錢的境地了，負價確實讓市場震驚，導致了比其他情況下更大幅度的減產，加快了產能關閉的速度。」

減產也幫助緩解了對存儲空間用儘的擔憂。上周，美國俄克拉荷馬州庫欣市的庫存(紐約期油合約的交貨地點)自2月以來首次下降。

這與油價崩盤之前的狀況形成鮮明對比，當時交易員擔心儲油能力在5月份就會耗盡。負價格不僅降低了產量，也導致更少的石油進入輸送管道，從而減少了向庫欣的輸入。另外，美國政府也開放了自己的儲油能力來吸納原油。

與此同時，對負價可能再次出現的擔憂促使投資者在紐約6月期油合約到期之前就離場。在油價崩盤期間受損的一些交易所買賣基金和與石油相關的期貨產品已退出最近月合約。為了降低風險，一些經紀商對最活躍合約的新倉位採取了限制。

結果是，紐約6月期油合約最後兩周的持倉量，只是一個月前5月合約的「零頭」。Koch Supply and Trading的前衍生產品負責人Ilia Bouchouev為牛津能源研究所撰寫的文章中表示，鑑於已經採取了一些額外的保護措施，5月崩盤的現象不會重演。

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