新冠肺炎：內地失業率恐達12%　1.3億人丟飯碗？

外國傳媒報道，中國內地預計將在周五(5月15日)公布4月城市失業率，和工業生產與零售數據，儘管預計官方4月失業率將降至5.8%，但法國巴黎銀行分析師仍估計，中國首季包括非城市居民在內的實際失業率，可能高達12%，即大約1.3億人的工作受到中斷。

新加坡NatWest Markets的中國經濟學家Liu Peiqian指出，中國的勞動力市場前景並不樂觀，因部分行業需要等到全球重新開放才能復甦。中國目前的復甦很大程度上是由政策驅動，而由內部經濟動力帶動的復甦尚未開始。

瑞銀則預測，中國正面臨20多年以來最糟糕的就業市場，今年就業人數預計將減少超過1,000萬人，遠遠有別於政府通常設定每年淨增加至少1,000萬個工作職位目標。

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