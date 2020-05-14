就業數據遜色！道指早段瀉逾400點　港股夜期插至23400水平

美國就業市場續受到疫情衝擊，美股開市早段受壓，道指跌420點，至22,827點，連挫4日；納指跌79點，至8,784點；標指跌27點，至2,792點。港股夜期低見23,426點，跌259點，低水達404點。

美國總統特朗普周四(14日)再度表示，儘管中國未能兌現購買更多美國產品的約定，但他不會與中國重新談判所謂的「第一階段」貿易協議。他在採訪中說：「我們不會重新談判。」

雖然中國最近增加購買美國農產品，但《環球時報》本月早些時候報道稱，美國對中國應對新冠疫情方式的指控，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒，北京正在考慮令貿易協議作廢或重新談判該協議。

特朗普周四表示，他仍懷疑此次疫情可能與中國武漢的病毒實驗室有關，但表示中國人不太可能故意釋放病原體。他說：「我認為更有可能是失控了。」

他又同意福克斯商業台主持人Maria Bartiromo的說法，即中國正在試圖竊取知識產權並首先獲得Covid-19疫苗。

他說：「我們可以阻止他們，我的意思是，也可以停止與他們商業往來，這是一方面。」他沒有詳細說明。

另外，他不認為美國的失業率在9月之前降至10%以下。不過，他稱，受到新冠疫情打擊的美國經濟將在第3季「實現轉變」，明年將「再次強大」。他又轉軚撐「強美元」，說：「現在是擁有強美元的大好時機。人人都想介入美元，因為我們維持美元強勢。我使美元維持強勢。從貿易的立場，(強美元)將更艱辛，但從國家及通脹觀點來看，若沒有通脹，就不會有問題。現在強美元很好，是了不起的事。」

個股方面，綜合巨企3M稱4月份收入跌11%，口罩需求增長的利好作用被其他產品銷售下跌所抵銷，股價早段跌0.83%至134.99美元。快意佳士拿因疫情影響，宣布不會派發去年股息，股價早段跌2.98%至7.655美元。

著名對沖基金經理泰珀形容當前股市估值被高估的程度，是1999年科網泡沫以來最嚴重，當中以科技股為主的納指部分成分股的估值更是「瘋狂」，但同時提到網購巨人亞馬遜定位「完美」。他續指，雖然股市不太可能重新下試低位，但不代表不會下跌。

數據方面，美國就業市場續受到疫情影響，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的317.6人，降至298.1人，差過市場預期降至250萬人，但前周止持續申領人數只升至2,283.3萬人，低過市場預期的2,512萬人。

高盛經濟師上調美國失業率預測，由原本預期失業率會於15%見頂上調至25%，以反映勞動市場前景更加黯淡，並預期失業率年底時保持在10%左右，接近上之次衰退時的高位。儘管如此，他們稱美國經濟壓力有紓緩迹象，因部分指標顯示經濟活動緩速復甦，企業亦開始復工。不過，經濟重啟亦帶來風險，包括第二波爆發及重新收緊限制措施。

高盛還預期美國第二季經濟收縮幅度以年率計將達39%，較原本預期的34%嚴峻，但經濟復甦速度可能較之前預期更快，第三季經濟增長預測由原本預期的19%上調至29%。

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