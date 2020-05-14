【全球攬炒】日本破產和失業潮恐殺到　70%打工仔危危乎

外國傳媒報道，據調查公司東京商工(Tokyo Shoko Research)數據顯示，日本自2月以來已有141家公司破產，雖然當局已推出1.1萬億美元(約8.5萬億港元)的刺激計劃，日本企業仍認為紓困金額太慢、太少，而僱用日本約70%勞動力的小企業正處於破產邊緣。

舉例來說，東京旅行社Kaze Travel Agency總裁Yuji Hara表示，已為員工申請了政府貸款、每天向僱員支付8,330日圓(約600港元)，但貸款金未到位，由於該公司4月沒有任何收入，接下來的幾個月也可能如此，故不確定何時能償還貸款。Hara表示，讓公司倒閉是最體面的決定，但有30名員工的生活要維持。

居酒屋老闆Nobukazu Aoki稱，餐廳銷售額跌了約90%，並已在4月申請貸款，但如今未收到貸款金額。

研究公司Teikoku Data Bank預測，在最壞情況下，若企業連續11個月銷售額下降50%，且沒有銀行貸款或政府刺激，日本150萬家公司中，恐有近40%破產。

東京日精基礎研究所經濟研究部主任齋藤太郎也稱，除非政府補償企業損失，否則疫情將掀起一波破產和失業潮，失業率可能從3月的2.5%升到4%。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目、海外租務管理、移民服務、一對一尊貴服務！

請即致電：5133 0626