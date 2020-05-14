全球經貿戰：標普料「科技戰」才是中美衝突核心

外國傳媒報道，國際評級機構標準普爾認為，中美陣營對於疫情的爭論將影響全球經濟復甦，未來中美科技發展將逐漸脫鈎。

標普估計，中國若要實現第一階段貿易協議，每月自美國進口金額需要增加6%；服務進口方面，2019年中國自美國進口的服務總額為5,670億美元，較2017年增長1%，中國若要兌現，料今明兩年需增加380億美元的服務貿易額，換言之，到明年底每月需增長2.4%。

不過，疫情令中國航空、製造業、電力等主要進口產業元氣大傷，難以擴大購買量，隨着中國境內非洲豬瘟疫情消退，畜牧業持續復甦，目前僅大豆有擴大採購空間，但要滿足第一階段協議的採購金額仍有困難。

相對於關稅及貿易問題，標普認為，「科技戰」才是中美衝突核心，過去科技發展一直是中國經濟增長主要動能，包括知識產權、市場准入、公平競爭等，隨着科技在經濟增長扮演角色益形重要，中美科技發展將走向脫鈎。

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