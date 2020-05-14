造假又如何！瑞幸咖啡無損「瘋狂」擴張步伐

中國咖啡品牌瑞幸咖啡雖然被涉財務造假，但仍無礙其「瘋狂」的擴張步伐。最新數據顯示，今年第2季以來瑞幸咖啡在中國的開店速度平均為每天10家，現時門店總數已達到6,912家。

值得留意的是，這個數據由總部位於美國紐約的Thinknum Alternative Data通過整理瑞幸咖啡的公開渠道數據得出。

Thinknum聯合創辦人Justin Zhen認為，瑞幸咖啡仍全力開店。對於任何一家餐飲業公司來說，每天開設十家新店的速度仍然非常快。

瑞幸咖啡的開店速度其實已有所放緩，根據彭博數據，自瑞幸咖啡在美國上市以來，其連鎖咖啡店的數量在2019年第3季、第4季和2020年的首季度進入了高速增長階段，每季度的日均開店數量分別達到了13.9、7.9和20.1家。

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