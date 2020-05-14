【外資回來了】中國4月FDI重拾正增長

中國商務部公布，4月實際使用外資(FDI)為703.6億元人民幣(下同)，按年增長11.8%，為時隔兩個月重返正增長，折合約101.4億美元，按年增長8.6%。

今年首4個月累計，受新冠肺炎疫情影響，內地FDI為2,865.5億元，下降6.1%，折合413.4億美元，亦跌8.4%，比首季降幅收窄4.7個百分點。

商務部新聞發言人高峰指，今年以來內地推出一系列穩外資政策措施，着力加強投資促進及保護，外商投資信心不斷增強，一批重點外資項目陸續簽約落地，加上去年同期基數較低，內地4月FDI實現正增長。

同時，全球疫情形勢依然嚴峻，全球跨國直接投資處於嚴重低迷狀態，今年內地吸收外資形勢依然嚴峻復雜。

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