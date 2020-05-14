新股專輯：「撻Q」新股MBV INTL遞交上市申請

早前擱置上市計劃的馬來西亞可印花服裝及禮品供應商MBV INTL，向聯交所遞交上市申請。南華金融仍為獨家保薦人。

據初步招股文件，因應新冠肺炎，馬來西亞政府自2020年3月18日起實施各項措施，該公司於3月18日至5月3日期間暫停營運，坦言疫情對營運及供應鏈造成短期不利影響，預期行業亦受負面影響，但相信可以自明年起恢復增長。截止3月底可印花服裝及禮品產品的存貨結餘分別約390萬件及260萬件，按季減少約7.6%，涉及貨值約3,640萬馬元(下同)，帳面值按季減少約1.7%。

該公司2019財年，溢利1,892.3萬元，按年倒退7.32%；收入按年上升8.57%至1.78億元；整體毛利率為30.4%，按年微跌0.1個百分點。

該公司原定今年3月27日掛牌，雖然曾將掛牌日延遲三天，但最終仍以市況不穩為由擱置。當時擬發行1.57億股，其中10%公開發售，每股招股價0.8港元至0.88港元，最多籌1.38億港元。

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