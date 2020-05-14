【財經評論】中美打響金融戰　香港經濟敲喪鐘

在美國總統特朗普連番施壓下，聯邦政府退休基金叫停投資中國企業，中美角力明顯已由貿易關稅層面，正式延伸至金融投資，再非「口水戰」！美國舉措在在說明「求氣不求財」，這種傾向後果可大可小，輕則礙及中美兩地資金流動和中國金融業開放步伐，重則雙方矛盾持續升級，最終恐走向武裝衝突。這對於奄奄一息的全球經濟而言，實是禍不單行。

事緣負責監督規模達數千億美元退休基金投資的聯邦退休儲蓄投資委員會，早於一七年決定，從今年中起將旗下一個規模約五百億美元的基金，由原本追蹤MSCI歐澳日指數，改為追蹤MSCI全球所有國家（美國除外）指數，變相涵蓋中國股票，按比例料投資約五十億美元。

回看去年底中美貿易戰打得沸騰之時，特朗普已表明關注大量資金由美國流入中國，隨着今年疫情激化中美矛盾，相關退休基金被迫無限期延後投資中資企業實不令人意外。其實，中國經濟撐起全球增長乃不爭的事實，加上已承諾今年進一步開放金融業，理論上中國企業能為外資帶來可觀的投資機遇，可特朗普今次的舉措顯然擺出一副「有錢都唔賺」的姿態，說明二者共謀經濟發展的基礎已動搖。

由於全球追蹤MSCI明晟這個美資背景指數系列的資金以萬億美元計，若然今次決定只是開端，後續不但會影響中美兩地的資金流動，更變相是推動兩國經濟金融加快脫鈎！更壞的後果是，近兩年根據MSCI明晟指數系列進入A股的美國資金可能要打退堂鼓，後果不堪設想。

面對美國正式掀起金融戰，中國若高調反制，相信只會為美國反華政客大開方便門，特朗普為大選求連任亦只得順勢大打「中國牌」；可若不回應，也不見得會獲美國放行。更令人擔憂的是，美國接下來的兩步，好可能是着手收緊中資企業在美上市，以及藉檢討香港關係法而向香港的獨立關稅區地位設限，變相堵了在美上市的中資企業圖改道香港掛牌的後門。因此，香港別奢望可如上世紀冷戰期間能靜觀鷸蚌相爭，漁人得利；相反，地緣政治風險不斷升溫，國際金融中心地位危危乎！

隨着中美貿易戰擴至科技戰、金融戰，恐怕終極方向離不開全面戰爭，實乃大凶兆！雙方博弈愈演愈烈，香港身處夾縫，注定是受害者。港人既已捲入這個世紀漩渦，就要有心理準備，經濟好日子極有機會已成追憶，苦日子沒完沒了。

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