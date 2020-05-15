新濠博亞上季虧損28億

該公司主席何猷龍在業績報告內宣布，公司暫停季度股息計劃，但會繼續澳門路氹新濠影滙二期的建設，以及繼續推進在日本競投綜合度假村的計劃。此外，新濠國際亦宣布暫停半年度股息計劃。

新濠博亞首季總營運收益下跌41.35%至約8.11億美元，主因是所有博彩和非博彩收入表現疲弱。季內經調整物業EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)約7,531.1萬美元，按年大跌約81.78%。公司最大收入來自路氹的新濠天地，項目經調整物業EBITDA為6,095.2萬美元，按年下跌約73.33%。

在業績電話會議上，何感慨地表示，在博彩業打滾了這麼多年，是第一次難以看清未來市場狀況，惟他維持本年第四季業務回復正常的預測，冀中港澳三地能盡快開通邊境。

此外，集團旗下另一間美國上市公司新濠影滙亦公布截至今年三月底止首季業績，經調整EBITDA為虧損1,815.6萬美元，去年同期為盈利8,422.8萬美元；今年首季應佔淨虧損7,089.4萬美元，去年同期則錄淨收入291.2萬美元。

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