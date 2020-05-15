長實表示，新冠肺炎疫情下，今年首季香港物業銷售收益較去年同期減少，酒店業務錄得收益貢獻負數；英國的英式酒館亦要暫停營業，導致集團英式酒館業務首季扣除融資成本後，錄得收益貢獻負數。不僅如此，該公司截至三月底止所持上市房地產投資信託權益的市值，亦出現大幅下降。

長實續稱，受市況所限及倘與其財務表現有關的上述情況於今年第二季持續，該公司目前預期，有關情況整體或導致截至今年六月底止六個月的股東應佔溢利，較去年同期出現大幅下調。

李氏稱，長實賣樓一向貨如輪轉，而旗下商場是否減租應按各租戶處理。疫情難免會令收租資產估值下跌，惟公司過去為物業估值一向保守，因此有關壓力不大。酒店及飛機租賃業務方面，他指，短租房是「慘」，惟房間亦有相當部分屬長租，而飛機亦主要是多用於國內線的窄體機，國內線不會因為疫情停頓。

長和方面，該公司聯席董事總經理霍建寧表示，疫情對旗下加拿大上市油企赫斯基能源影響較大，其體現於油價暴瀉至每桶30美元以下，而赫斯基卻要油價在38美元始能收支平衡。

霍又稱，零售業務屈臣氏集團今年上半年生意「可以大膽講」倒退50%左右。內地屈臣氏2月份因逾95%門店要休業而錄得虧損，3、4月內地狀況有改善時卻輪到歐洲封城。如果店舖繼續重開，零售業務下半年表現應該「可以接受」。

另外，李澤鉅表示，不能對長江生命科技派息作預測，但指若把短期回報作出更多分派，或影響科研成績，長遠而言未必是好事。他沒有透露長科分銷的新冠肺炎快速檢測試劑盒銷情數字。

李澤鉅強調，長和及長實資產優質且財務穩健，可謂全球最「襟捱」公司之一，亦不見長實增加固定收入的策略因為疫情受阻。

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