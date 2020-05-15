東方日報B1：中美爆金融戰　特朗普阻買中資股

新冠肺炎疫情在美國大爆發，總統特朗普把矛頭直指中國，兩國關係急轉直下，不但重燃貿易戰憂慮，更掀起金融戰幔！美國聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)宣布，旗下1隻名叫I Fund的基金，將押後投資中國股票的計劃。就此，資深投資者林一鳴預期，中美緊張關係將逐步升溫，美股、港股及A股恐會被拖低，建議投資者率先將股票減磅8成，餘下僅2成股票較穩陣。

特朗普除了極度不滿貿易外，周四在訪問中時繼續表示，「關注」於紐交所及納斯達克掛牌的一些不守會計準則的中國企業。有關言論加劇市場對華府可能制裁中國企業的憂慮。

事實上，美國聯邦退休儲蓄投資委員會周三表示，旗下規模達5,940億美元資產基金──節約儲蓄計劃(Thrift Savings Plan或TSP)下的I Fund基金，將押後把資產轉移到包含中國股票的指數。

按原先計劃，截至去年底止規模約540億美元的I Fund基金，現時投資MSCI歐洲、澳洲及遠東指數內的21個發達國家指數(MSCI EAFE)，未來將轉移投資於MSCI美國以外所有國家指數(MSCI ACWI)，該指數投資於22個發達國家及26個新興市場，當中約10%為中國資產。換言之，總值約50億美元的中國股票投資計劃被押後。

特朗普謀打金融戰的態度昭然若揭，除上周向國會表示，會撤換FRTIB五名董事中的其中3人外，白宮首席經濟顧問庫德洛及國家安全顧問奧布賴恩，周一再致函向監管TSP的美國勞工部長斯卡利亞施壓。

他們警告透過採用MSCI指數投資中國企業，可能導致基金面臨重大及不必要的風險，包括中國政府隱瞞疫情，可能導致日後中國企業受到制裁和杯葛，繼而影響盈利。此外，部分MSCI指數中的中國企業，向中國軍隊提供設備及相關監控設備，構成國家安全和人道問題憂慮。

對於中美可能爆發金融戰，林一鳴認為，美國疫情於今年內難以受控，當地民生、經濟及股市的負面影響勢難一下子逆轉，所以爭取連任的特朗普要力挽選票，只能將處理疫情不當的責任推卸給中國。他又指，最壞的情況是疫情令美國經濟進一步受挫，就算聯儲局印銀紙的力度多大也無補於事，投資者將面對流動性風險，屆時所有資產包括黃金或高評級債券均可能出現沽壓，建議投資者將股票減磅至2成。

經濟學者巫伯雄亦指，中國經濟增長快速，軍事國防和科技發展日漸強大，美國無疑感到威脅。再者，從過往經驗，世界愈亂，對美國金融及經濟愈有利，資金會流向美國，美元強勢地位就愈難以撼動。故他估計中美於軍事、經濟、金融及外交等全方位戰爭今年都不會休止。

惟光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基卻質疑，特朗普有否能力「搞搞震」。他指，疫情已重創美國經濟，料次季及第3季國內生產總值會好差，若然再將貿易戰升級為金融戰，必定自損利益，且中國勢必報復，令美國經濟雪上加霜。故他預計特朗普對中國施壓純粹流於口水戰，非有實質動作。

此外，有分析認為，疫情引發的市場錯置，將促使更多資金流入中國股票，並可能形成長期趨勢。數據機構EPFR資金流主管Todd Willits透露，很多全球性基金在今次市場動盪中重整投資組合，而中國的資產配置可能因此增加。

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