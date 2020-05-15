武漢肺炎：英國逐步解封　惟分析憂樓價難回升

外國傳媒報道，雖然英國正逐步解封居家隔離措施，但有調查指，當地樓價恐需時近一年才有機會恢復。

皇家特許測量師學會(Royal Institution of Chartered Surveyors，RICS)最新一項調查指，受訪者預期英國樓價不可能在11個月內回到疫情爆發前的水平；而樓市成交則預期需時約9個月恢復。調查又指，在4月份，約8成受訪者表示，買賣雙方均退出交易，主要由於新冠肺炎疫情問題。

事實上，據報道，英國政府自3月26日起實施居家隔離措施之後，估計有45宗樓市交易陷入停滯，銀行現時在重新評估當中很多按揭貸款，包括查詢買家的工資是否調整，或者被裁員等。

隨着當地居家隔離措施逐步解封，樓市表現有復甦迹象。英國地產網RightMove表示，周二(12日)上午的瀏覽量急升45%；另一地產網站MoneySuperMarket則指，按揭交易的搜索增加18%。在英國擁有48間辦公室的代理公司Andrews表示，在重新營業一個小時內，就收到226位潛在買家的查詢。

不過，很多分析仍然看淡今年英國樓市前景。物業代理Knight Frank預期今年英國樓價下跌7%；萊斯銀行則估計今年英國樓價最多跌10%，目前估計會跌5%。物業顧問Henry Pryor表示，此前有4個客戶因為居家隔離措施而暫時擱置交易，全部買家均在隔離措施解封後反價，尋求劈價高達20%。他指，目前多數客戶均在減價5%至10%後成交。

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