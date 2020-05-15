美股道指曾跌逾450點　收市反彈377點

美國股市周四(14日)扭轉早段跌勢，3大指數收市全線上漲。道指早段最多曾跌458點，至中段反覆跌勢並反覆上漲，收報23,625點，升377點41.62%；標指收報2,852點，升32點或1.15%；納指收報8,943點，升80點或0.91%。

金融股領市向上，美國運通股價收漲7.38%，是表現最好的道指成分股；摩根大通和高盛分別收市上升4.1%和1.53%。

個股方面，綜合巨企3M稱4月份收入跌11%，口罩需求增長的利好作用被其他產品銷售下跌所抵銷，股價收市微跌0.1%。快意佳士拿因疫情影響，宣布不會派發去年股息，股價收挫2.81%。

數據方面，美國就業市場續受到疫情影響，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的317.6人，降至298.1人，差過市場預期降至250萬人，但前周止持續申領人數只升至2,283.3萬人，低過市場預期的2,512萬人。

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