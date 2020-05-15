友邦保險首季新業務價值按年跌近3成

如按實質匯率計算，新業務價值按年下跌28%。新業務價值利潤率下降7個百分點。年化新保費減少19%。總加權保費收入上升6%。

另外，集團泰國業務的新業務價值錄得雙位數字的升幅，主要是由代理及銀行保險分銷渠道的強勁銷售增長所帶動。與2019年第1季相比，在新加坡的業務錄得新業務價值增長，當中包括代理分銷渠道的強勁表現。

至於馬來西亞業務的新業務價值錄得雙位數字的跌幅，當地於3月份推出嚴格的遏制疫情傳播的措施，大幅限制銷售活動，導致3月份的新業務價值顯著下跌，並抵銷1月及2月的強勁增長。

其他市場的新業務價值錄得雙位數字增長，主要是由集團在澳洲、越南及中國台灣的業務所帶動。

集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，受到新冠肺炎疫情大流行的間接影響，季內抗疫措施對集團在香港和內地的業務造成最重大的影響。在這些市場以外，業務直至3月份各地加強流動限制措施導致增長動力放緩前，新業務價值整體而言取得強勁增長。然而，隨着內地的營運環境改善，當地業務取得令人鼓舞的進展，3月份的銷售較2月份顯著轉強。儘管面對短期的挑戰，基於集團業務發展的結構性增長動力，對友邦的長遠前景仍然非常樂觀。

公司展望，亞太區其他市場的政府在3月和4月亦紛紛推出或加強多項抗疫措施。由於有關抗疫措施仍然生效，預期該等措施將對集團受影響市場的新業務銷售造成顯著的負面影響。中國方面，當局已逐步放寬若干限制措施，雖然促使經濟活動回彈，但仍然低於2019年的水平。

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