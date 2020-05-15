異動股：堡獅龍引入非凡中國　兩股皆升

【06:56】非凡中國大折讓購入堡獅龍控股權 涉資4662萬元

銷售股份代價為4,662萬元，相當於每股銷售股份約0.043元，較堡獅龍上日收市價0.148元折讓70.95%。股份要約價值約2,357.44萬至2,738.88萬元。支付代價及悉數接納要約最高金額約7,440萬元，其中最高約5,950萬元應由非凡中國集團支付。

龍躍發展是由非凡中國的全資附屬VC Consumables擁有80%，以及由羅家聖侄子羅正杰全資擁有的Keystar持有20%的公司。

緊隨完成後，龍躍發展必須對全部已發行堡獅龍股份提出強制性無條件現金要約，每股要約價為現金0.043元。要約人有意繼續堡獅龍集團的現有主要業務，且其將維持堡獅龍的聯交所上市地位。

非凡中國管理層認為，堡獅龍與非凡中國集團的業務(就堡獅龍的產品滲透中國市場而言)之間就集團內公司間產品合作，以及完成收購事項後的銷售將產生大量的協同作用。雖然目前消費意欲低迷，加上新冠肺炎疫情爆發的一次性影響及中美貿易局勢緊張，導致全球經濟放緩。

然而，公司認為目前的狀況是暫時，隨着地方社會穩定的逐漸重建、疫情爆發後恢復正常，以及中美貿易磋商取得進展，加上堡獅龍是業內知名服裝品牌、零售業乃香港及澳門經濟的重要支柱、香港仍是全球知名的零售目的地等因素，香港及澳門消費市場的復甦雖然緩慢但必然發生。

此外，堡獅龍與非凡中國集團的業務(就堡獅龍的產品滲透中國市場而言)之間就集團內公司間產品合作，以及完成收購事項後的銷售將產生大量的協同作用。

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