龍輝國際核數師就去年綜合財務報表不發表意見

此外，綜合財務報表顯示於截至去年12月底止年度，集團招致經營淨虧損約1.28億元人民幣(下同)。而集團之流動負債超出流動資產約1.82億元。誠如綜合財務報表附註2.1所述，該等事件或狀況加上附註2.1所載之其他事宜，顯示存在重大不確定因素，有可能對集團持續經營之能力構成重大疑慮。核數師等就此事宜並無修訂意見。

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