龍輝國際核數師就去年綜合財務報表不發表意見
2020年05月15日 06:58
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龍輝國際控股(01007)公布，核數師國衛會計師事務所已根據香港會計師公會頒布之香港審計準則，完成其對集團截至去年12月底止年度綜合財務報表之審計，就年報載列的該財政年度綜合財務報表之核數師報告書載有不發表意見，理由是無法取得有關應計費用及其他應付款項的充足適當的審計憑證。
此外，綜合財務報表顯示於截至去年12月底止年度，集團招致經營淨虧損約1.28億元人民幣(下同)。而集團之流動負債超出流動資產約1.82億元。誠如綜合財務報表附註2.1所述，該等事件或狀況加上附註2.1所載之其他事宜，顯示存在重大不確定因素，有可能對集團持續經營之能力構成重大疑慮。核數師等就此事宜並無修訂意見。
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