【市前重點睇】港股黑期揚升 金油向好

●美匯指數企100.46；離岸人民幣(CNH)升上7.1096；港匯見7.7514；美元兌日圓處107.29；歐元企1.0807；英鎊見1.2233。金價高企1,732美元。布油升上31.13美元，紐油漲至27.75美元。道指期貨升逾50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指漲逾100點。

●美國聯儲局公布，至5月13日當周，該局資產負債表由之前一周的6.77萬億美元，提升至6.98萬億美元，繼續創紀錄新高。

●美國總統特朗普表示，目前正非常密切關注在紐約證交所及納斯達克上市，當中不遵循美國會計準則的中國公司。

●中美緊張局勢加劇，特朗普考慮切斷中美雙邊貿易關係。

●美國就業市場續受到疫情影響，上周首次申領失業救濟人數由前一周經修訂的317.6人，降至298.1人，差過市場預期降至250萬人。

●美國10年期國債孳息率跌3.07點子，報0.6218厘。

●即月恒生指數夜期收報23,722點，升37點，低水108點，成交33,337張。

●港股ADR指數收報23,872點，升42點。

●紐約6月期油收報每桶27.56美元，升2.27美元或8.975%；布蘭特7月期油收報每桶31.13美元，升1.94美元或6.65%。

●紐約期金收報每安士1,740.9美元，升24.5美元或1.4%，創3周以來收市新高。

●墨西哥央行：基準利率下降0.5厘，至5.5厘，符合市場預期，並為2016年11月以來新低。

●加拿大央行：雖然受到新冠肺炎疫情衝擊，該國的金融系統仍表現堅挺，支持信貸市場正常運轉的措施基本有效，儘管風險仍存。

●英國央行：目前不考慮使用負利率。

●外媒報道，社交媒體Facebook及中國電信商中國移動等一些全球科技及電訊公司正聯手建造一條巨大的海底電纜，以幫助非洲獲得更可靠、速度更快的互聯網。

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